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Сім населених пунктів області обстріляли окупанти за добу – Генштаб

Україна 08:42   13.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім населених пунктів області обстріляли окупанти за добу – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати вісім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські захисники стримували наступи ворога біля Вовчанська, Глибокого та Стариці. На Куп’янщині також зафіксували вісім боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника недалеко від Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової”, – додали у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомби на Високу Яругу, Лозову, Гоптівку, Цупівку, Липці, Великі Проходи та Вовчанськ.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, на сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати вісім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.".