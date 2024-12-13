Шесть трамваев получил Харьков от Чехии (фото)

Город-побратим Брно (Чехия) передало Харькову шесть трамвайных вагонов, сообщили в горсовете.

Такая модель транспорта уже эксплуатируется в городе, отметил замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС Владимир Матяс.

«Вагоны необходимо будет адаптировать под наши пути, и на это нужно определенное время. Планируется их эксплуатация, в том числе на линии в районе ХТЗ, которая во время войны не эксплуатировалась, а ее восстановление запланировано на 2025 год», — добавил Матяс.

В мэрии добавили, что также продолжаются переговоры с представителями города Брно по предоставлению Харькову троллейбусов.