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Шесть трамваев получил Харьков от Чехии (фото)

Транспорт 14:27   13.12.2024
Виктория Яковенко
Шесть трамваев получил Харьков от Чехии (фото) Фото: Харьковский горсовет

Город-побратим Брно (Чехия) передало Харькову шесть трамвайных вагонов, сообщили в горсовете.

Такая модель транспорта уже эксплуатируется в городе, отметил замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС Владимир Матяс.

«Вагоны необходимо будет адаптировать под наши пути, и на это нужно определенное время. Планируется их эксплуатация, в том числе на линии в районе ХТЗ, которая во время войны не эксплуатировалась, а ее восстановление запланировано на 2025 год», — добавил Матяс.

В мэрии добавили, что также продолжаются переговоры с представителями города Брно по предоставлению Харькову троллейбусов.

трамваи Харьков
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 14:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город-побратим Брно (Чехия) передало Харькову шесть трамвайных вагонов, сообщили в горсовете.".