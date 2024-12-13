Шесть трамваев получил Харьков от Чехии (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Город-побратим Брно (Чехия) передало Харькову шесть трамвайных вагонов, сообщили в горсовете.
Такая модель транспорта уже эксплуатируется в городе, отметил замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС Владимир Матяс.
«Вагоны необходимо будет адаптировать под наши пути, и на это нужно определенное время. Планируется их эксплуатация, в том числе на линии в районе ХТЗ, которая во время войны не эксплуатировалась, а ее восстановление запланировано на 2025 год», — добавил Матяс.
В мэрии добавили, что также продолжаются переговоры с представителями города Брно по предоставлению Харькову троллейбусов.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: міськрада, трамваи, Харьков, Чехия;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город-побратим Брно (Чехия) передало Харькову шесть трамвайных вагонов, сообщили в горсовете.".