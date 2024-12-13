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Шість трамваїв отримав Харків від Чехії (фото)

Транспорт 14:27   13.12.2024
Вікторія Яковенко
Шість трамваїв отримав Харків від Чехії (фото) Фото: Харківська міськрада

Місто-побратим Брно (Чеська Республіка) передало Харкову шість трамвайних вагонів, повідомили у міськраді.

Така модель транспорту вже експлуатується в місті, зазначив заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР Володимир Матяс.

«Вагони необхідно буде адаптувати під нашу колію, і на це потрібен певний час. Планується їх експлуатація, в тому числі, на лінії в районі ХТЗ, яка під час війни не експлуатувалася, а її відновлення заплановане на 2025 рік», – додав Матяс.

У мерії додали, що також тривають перемовини з представниками міста Брно щодо надання Харкову тролейбусів.

трамваи Харьков
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 14:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто-побратим Брно (Чеська Республіка) передало Харкову шість трамвайних вагонів, повідомили у міськраді.".