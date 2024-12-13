Шість трамваїв отримав Харків від Чехії (фото)

Місто-побратим Брно (Чеська Республіка) передало Харкову шість трамвайних вагонів, повідомили у міськраді.

Така модель транспорту вже експлуатується в місті, зазначив заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР Володимир Матяс.

«Вагони необхідно буде адаптувати під нашу колію, і на це потрібен певний час. Планується їх експлуатація, в тому числі, на лінії в районі ХТЗ, яка під час війни не експлуатувалася, а її відновлення заплановане на 2025 рік», – додав Матяс.

У мерії додали, що також тривають перемовини з представниками міста Брно щодо надання Харкову тролейбусів.