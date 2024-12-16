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Появились подочереди – свет на Харьковщине отключают «по-новому»

Общество 11:14   16.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Появились подочереди – свет на Харьковщине отключают «по-новому» Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что с сегодняшнего дня на Харьковщине будут действовать обновленные графики отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В целях обеспечения справедливого и равномерного распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями, Министерство энергетики Украины внесло изменения в «Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии», – объяснили энергетики.

Поэтому теперь каждая группа отключения света разделена на подгруппы – так удастся более точно и равномерно распределять нагрузку во время отключений, добавили в «Харьковоблэнерго».

«Отмечаем, в обновленном графике ГПО все потребители остаются именно в той очереди, в которой были и до этого, поэтому потребитель только проверяет, к какой подочереди он привлечен. Привлечение потребителей к очередям и подочередям, как правило, не меняется», – отметили энергетики.

ГПО по адресам можно найти по ссылке, а таблицы очередей – тут.

Таким образом, сегодня, 16 декабря свет для бытовых потребителей будут отключать так:

• 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
• 08:00 – 12:00 – две очереди отключений
• 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений
• 15:00 – 17:00 – две очереди отключений
• 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений
• 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений

А вот для промышленности и бизнеса графики отключения будут применять с 07:00 до 21:00.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что с сегодняшнего дня на Харьковщине будут действовать обновленные графики отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".