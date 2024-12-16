Появились подочереди – свет на Харьковщине отключают «по-новому»
О том, что с сегодняшнего дня на Харьковщине будут действовать обновленные графики отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«В целях обеспечения справедливого и равномерного распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями, Министерство энергетики Украины внесло изменения в «Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии», – объяснили энергетики.
Поэтому теперь каждая группа отключения света разделена на подгруппы – так удастся более точно и равномерно распределять нагрузку во время отключений, добавили в «Харьковоблэнерго».
«Отмечаем, в обновленном графике ГПО все потребители остаются именно в той очереди, в которой были и до этого, поэтому потребитель только проверяет, к какой подочереди он привлечен. Привлечение потребителей к очередям и подочередям, как правило, не меняется», – отметили энергетики.
ГПО по адресам можно найти по ссылке, а таблицы очередей – тут.
Таким образом, сегодня, 16 декабря свет для бытовых потребителей будут отключать так:
• 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
• 08:00 – 12:00 – две очереди отключений
• 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений
• 15:00 – 17:00 – две очереди отключений
• 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений
• 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений
А вот для промышленности и бизнеса графики отключения будут применять с 07:00 до 21:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключения света, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 11:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что с сегодняшнего дня на Харьковщине будут действовать обновленные графики отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".