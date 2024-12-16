З’явилися підчерги – світло на Харківщині відключають “по-новому”
Про те, що відсьогодні на Харківщині діятимуть оновлені графіки відключення світла, повідомили у АТ “Харківобленерго”.
“З метою забезпечення справедливого і рівномірного розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами, Міністерство енергетики України внесло зміни до “Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії”, – пояснили енергетики.
Тому тепер кожна група відключення світла поділена на підгрупи – так вдасться точніше і рівномірно розподіляти навантаження під час відключень, додали у “Харківобленерго”.
“Наголошуємо, в оновленому графіку ГПВ усі споживачі залишаються саме в тій черзі, в якій були і до цього, тому споживач тільки перевіряє до якої підчерги він залучений. Залучення споживачів до черг і підчерг, як правило, не змінюється“, – зазначили енергетики..
ГПВ за адресами можна знайти за посиланням, а таблиці черг – тут.
Таким чином, сьогодні, 16 грудня, світло для побутових споживачів відключатимуть так:
• 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
• 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
• 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
• 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
• 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
• 19:00 – 20:00 — одна черга відключень
А ось для промисловості та бізнесу графіки відключення будуть застосовуватись з 07:00 до 21:00.
Читайте також: До кінця січня перекриють вулиці в Харкові: причина та як об’їхати
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключения света, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «З’явилися підчерги – світло на Харківщині відключають “по-новому”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 11:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що відсьогодні на Харківщині діятимуть оновлені графіки відключення світла, повідомили у АТ “Харківобленерго”.".