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З’явилися підчерги – світло на Харківщині відключають “по-новому”

Суспільство 11:14   16.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
З’явилися підчерги – світло на Харківщині відключають “по-новому” Фото: АТ “Харківобленерго”

Про те, що відсьогодні на Харківщині діятимуть оновлені графіки відключення світла, повідомили у АТ “Харківобленерго”.

“З метою забезпечення справедливого і рівномірного розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами, Міністерство енергетики України внесло зміни до “Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії”, – пояснили енергетики.

Тому тепер кожна група відключення світла поділена на підгрупи – так вдасться точніше і рівномірно розподіляти навантаження під час відключень, додали у “Харківобленерго”.

Наголошуємо, в оновленому графіку ГПВ усі споживачі залишаються саме в тій черзі, в якій були і до цього, тому споживач тільки перевіряє до якої підчерги він залучений. Залучення споживачів до черг і підчерг, як правило, не змінюється“, – зазначили енергетики..

ГПВ за адресами можна знайти за посиланням, а таблиці черг – тут.

Таким чином, сьогодні, 16 грудня, світло для побутових споживачів відключатимуть так:

 • 07:00 – 08:00 — одна черга відключень

 • 08:00 – 12:00 — дві черги відключень

 • 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень

 • 15:00 – 17:00 — дві черги відключень

 • 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень

 • 19:00 – 20:00 — одна черга відключень 

А ось для промисловості та бізнесу графіки відключення будуть застосовуватись з 07:00 до 21:00.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що відсьогодні на Харківщині діятимуть оновлені графіки відключення світла, повідомили у АТ “Харківобленерго”.".