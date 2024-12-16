Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

До кінця січня перекриють вулиці в Харкові: причина та як об’їхати

Суспільство 10:50   16.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
До кінця січня перекриють вулиці в Харкові: причина та як об’їхати Фото: ХМР

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у місті проведуть регламентні роботи на підземних газопроводах.

Газовики уточнюють, що на час проведення ремонтів у Харкові перериють частину вулиць:

– до 15 січня обмежено рух на перехресті вул. Європейської та вул. Авіаційної. Пропуск транспортних засобів буде здійснюватися на вільних від виконання робіт смугах руху;

– до 31 січня обмежено рух по вул. Новомирній. Об’їзд закритої ділянки буде здійснюватися через прилеглі вулиці: вул. В’ячеслава Чорновола, Семена Кузнеця, Аграрній, Севастопольській тощо.

Читайте також: На Харківщині машина спалахнула на ходу, всередині був водій – поліція

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
17.12.2024, 22:48
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
17.12.2024, 17:36
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
17.12.2024, 08:30
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
17.12.2024, 21:45
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
17.12.2024, 19:18

Новини за темою:

13:18
Без газу залишаться жителі одного з районів Харкова у четвер: адреси
11:47
“Газмережі”: завтра в частині Слобідського району відключать газ – адреси
09:00
Як харків’янам сплатити за техобслуговування газових мереж і розподілу газу
14:34
Жителі 116 багатоповерхівок отримають рахунки за обслуговування газопроводів
10:40
В обстріляну росіянами багатоповерхівку в Харкові вдалося повернути газ

Ви читали новину: «До кінця січня перекриють вулиці в Харкові: причина та як об’їхати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 10:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у місті проведуть регламентні роботи на підземних газопроводах.".