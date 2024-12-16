До кінця січня перекриють вулиці в Харкові: причина та як об’їхати

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у місті проведуть регламентні роботи на підземних газопроводах.

Газовики уточнюють, що на час проведення ремонтів у Харкові перериють частину вулиць:

– до 15 січня обмежено рух на перехресті вул. Європейської та вул. Авіаційної. Пропуск транспортних засобів буде здійснюватися на вільних від виконання робіт смугах руху;

– до 31 січня обмежено рух по вул. Новомирній. Об’їзд закритої ділянки буде здійснюватися через прилеглі вулиці: вул. В’ячеслава Чорновола, Семена Кузнеця, Аграрній, Севастопольській тощо.