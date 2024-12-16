До конца января перекроют улицы в Харькове: причина и как объехать

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в городе проведут регламентные работы на подземных газопроводах.

Газовики уточняют, что на время проведения ремонтов в Харькове перероют часть улиц:

– до 15 января ограничено движение на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационный. Пропуск транспортных средств будет производиться на свободных от выполнения работ полосах движения;

– до 31 января ограничено движение по ул. Новомирной. Объезд закрытого участка будет осуществляться через близлежащие улицы: ул. Вячеслава Чорновола, Семена Кузнеца, Аграрной, Севастопольской и т.д.