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До конца января перекроют улицы в Харькове: причина и как объехать

Общество 10:50   16.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
До конца января перекроют улицы в Харькове: причина и как объехать Фото: ХГС

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в городе проведут регламентные работы на подземных газопроводах.

Газовики уточняют, что на время проведения ремонтов в Харькове перероют часть улиц:

– до 15 января ограничено движение на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационный. Пропуск транспортных средств будет производиться на свободных от выполнения работ полосах движения;

– до 31 января ограничено движение по ул. Новомирной. Объезд закрытого участка будет осуществляться через близлежащие улицы: ул. Вячеслава Чорновола, Семена Кузнеца, Аграрной, Севастопольской и т.д.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 10:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в городе проведут регламентные работы на подземных газопроводах.".