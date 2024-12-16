До конца января перекроют улицы в Харькове: причина и как объехать
Фото: ХГС
Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в городе проведут регламентные работы на подземных газопроводах.
Газовики уточняют, что на время проведения ремонтов в Харькове перероют часть улиц:
– до 15 января ограничено движение на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационный. Пропуск транспортных средств будет производиться на свободных от выполнения работ полосах движения;
– до 31 января ограничено движение по ул. Новомирной. Объезд закрытого участка будет осуществляться через близлежащие улицы: ул. Вячеслава Чорновола, Семена Кузнеца, Аграрной, Севастопольской и т.д.
Читайте также: На Харьковщине машина загорелась на ходу, внутри был водитель – полиция
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Газсети, дороги, перекрытие, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «До конца января перекроют улицы в Харькове: причина и как объехать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 10:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в городе проведут регламентные работы на подземных газопроводах.".