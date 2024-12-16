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На Харьковщине машина загорелась на ходу, внутри был водитель – полиция

Происшествия 09:57   16.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине машина загорелась на ходу, внутри был водитель – полиция

События произошли накануне в Богодуховском районе, пишут в облуправлении Нацполиции на Харьковщине.

Авто загорелось по время движения. По данным копов, в этот момент за рулем находился мужчина.

«Мужчина остановился на обочине, вышел из машины и начал самостоятельно пытаться потушить пламя. Полицейские офицеры громады Александр Лучко и Вадим Заика в это время осуществляли патрулирование территории района и увидели, что мужчине нужна помощь. Они помогли водителю потушить пожар», – написали в полиции.

Полицейские также уточнили, что вследствие возгорания никто не пострадал.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События произошли накануне в Богодуховском районе, пишут в облуправлении Нацполиции на Харьковщине.".