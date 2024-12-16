На Харьковщине машина загорелась на ходу, внутри был водитель – полиция
События произошли накануне в Богодуховском районе, пишут в облуправлении Нацполиции на Харьковщине.
Авто загорелось по время движения. По данным копов, в этот момент за рулем находился мужчина.
«Мужчина остановился на обочине, вышел из машины и начал самостоятельно пытаться потушить пламя. Полицейские офицеры громады Александр Лучко и Вадим Заика в это время осуществляли патрулирование территории района и увидели, что мужчине нужна помощь. Они помогли водителю потушить пожар», – написали в полиции.
Полицейские также уточнили, что вследствие возгорания никто не пострадал.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: машина, пожары, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 09:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События произошли накануне в Богодуховском районе, пишут в облуправлении Нацполиции на Харьковщине.".