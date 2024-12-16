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На Харківщині машина спалахнула на ходу, всередині був водій – поліція

Події 09:57   16.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині машина спалахнула на ходу, всередині був водій – поліція

Події сталися напередодні у Богодухівському районі, пишуть в облуправлінні Нацполіції на Харківщині.

Авто зайнялося під час руху. За даними копів, у цей момент за кермом перебував чоловік.

Чоловік зупинився на узбіччі, вийшов з автівки і почав самотужки намагатися загасити полум’я. Поліцейські офіцери громади Олександр Лучко та Вадим Заїка в цей час здійснювали патрулювання території району та побачили, що чоловіку потрібна допомога. Вони допомогли водієві загасити пожежу“, – написали в поліції.

Поліцейські також уточнили, що внаслідок займання ніхто не постраждав.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 09:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Події сталися напередодні у Богодухівському районі, пишуть в облуправлінні Нацполіції на Харківщині.".