На Харківщині машина спалахнула на ходу, всередині був водій – поліція
Події сталися напередодні у Богодухівському районі, пишуть в облуправлінні Нацполіції на Харківщині.
Авто зайнялося під час руху. За даними копів, у цей момент за кермом перебував чоловік.
“Чоловік зупинився на узбіччі, вийшов з автівки і почав самотужки намагатися загасити полум’я. Поліцейські офіцери громади Олександр Лучко та Вадим Заїка в цей час здійснювали патрулювання території району та побачили, що чоловіку потрібна допомога. Вони допомогли водієві загасити пожежу“, – написали в поліції.
Поліцейські також уточнили, що внаслідок займання ніхто не постраждав.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: машина, пожежа, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 09:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Події сталися напередодні у Богодухівському районі, пишуть в облуправлінні Нацполіції на Харківщині.".