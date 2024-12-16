На Харківщині машина спалахнула на ходу, всередині був водій – поліція

Події сталися напередодні у Богодухівському районі, пишуть в облуправлінні Нацполіції на Харківщині.

Авто зайнялося під час руху. За даними копів, у цей момент за кермом перебував чоловік.

“Чоловік зупинився на узбіччі, вийшов з автівки і почав самотужки намагатися загасити полум’я. Поліцейські офіцери громади Олександр Лучко та Вадим Заїка в цей час здійснювали патрулювання території району та побачили, що чоловіку потрібна допомога. Вони допомогли водієві загасити пожежу“, – написали в поліції.

Поліцейські також уточнили, що внаслідок займання ніхто не постраждав.