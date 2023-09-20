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В четверг на Харьковщине снова перекроют важную трассу

Общество 22:13   20.09.2023
Елена Нагорная
В четверг на Харьковщине снова перекроют важную трассу

На автодороге Н-26 Чугуев — Меловое (км 8+100 — км 22+100) с 11:00 до 12:00 в четверг, 21 сентября, будет закрыто движение в обоих направлениях и для всех видов транспорта.

В указанное время работники Харьковоблэнерго будут проводить неотложные аварийные работы, направленные на восстановление электроснабжения потребителей и важных объектов инфраструктуры, информирует Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Объезд будет организован по дороге М-03 Киев-Харьков — Довжанский.

Дорожники обращаются к водителям с просьбой откорректировать маршруты движения с учетом ограничения и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщалось, 19 сентября на полтора часа перекрывали движение на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский (км 548+300 — км 556+790). Специалисты Харьковоблэнерго проводили аварийно-восстановительные работы на линии 110 кВ, которая была повреждена в результате активных боевых действий в первые недели войны.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 22:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На автодороге Н-26 Чугуев — Меловое (км 8+100 — км 22+100) с 11:00 до 12:00 в четверг, 21 сентября, будет закрыто движение в обоих направлениях и для всех видов транспорта.".