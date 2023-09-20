У четвер на Харківщині знову перекриють важливу трасу

На автодорозі Н-26 Чугуїв – Мілове (км 8+100 – км 22+100) з 11:00 до 12:00 у четвер, 21 вересня, буде закрито рух в обох напрямках та для всіх видів транспорту.

У зазначений час працівники Харківобленерго проводитимуть невідкладні аварійні роботи, спрямовані на відновлення електропостачання споживачів та важливих об’єктів інфраструктури, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Об’їзд буде організовано дорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Дорожники звертаються до водіїв з проханням скорегувати маршрути руху з урахуванням обмеження та дотримуватись правил дорожнього руху.

Як повідомлялося, 19 вересня на півтори години перекривали рух на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський (км 548+300 – км 556+790). Фахівці Харківобленерго проводили аварійно-відновлювальні роботи на лінії 110 кВ, яка була пошкоджена у перші тижні війни.