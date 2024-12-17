Быстрее восстановить Харьков: Терехов и Садовый договорились сотрудничать
Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Львова Андрей Садовый подписали меморандум о сотрудничестве между городскими советами.
Особое внимание в документе уделяется программам по привлечению грантов, что будет способствовать более быстрому восстановлению Харькова, информирует пресс-служба горсовета. Терехов подчеркнул, что такое сотрудничество позволит консолидировать силы вокруг восстановления города.
«До войны мы имели прочные связи с городами-побратимами, и сегодня эти партнерства только набирают вес. Это соглашение — очередное доказательство того, что Восток и Запад Украины работают вместе ради победы», — сказал Терехов.
Садовый отметил финансовые вызовы, с которыми сталкиваются украинские громады.
«Для восстановления страны нужны миллиарды, и мы прекрасно понимаем, что местных ресурсов для этого недостаточно. Поэтому начинаем тесное сотрудничество, надеемся на поддержку президента, правительства и, конечно, наших европейских партнеров», — заявил Садовый.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: Игорь Терехов, львов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Львова Андрей Садовый подписали меморандум о сотрудничестве между городскими советами.".