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Быстрее восстановить Харьков: Терехов и Садовый договорились сотрудничать

Политика 18:19   17.12.2024
Елена Нагорная
Быстрее восстановить Харьков: Терехов и Садовый договорились сотрудничать Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Львова Андрей Садовый подписали меморандум о сотрудничестве между городскими советами.

Особое внимание в документе уделяется программам по привлечению грантов, что будет способствовать более быстрому восстановлению Харькова, информирует пресс-служба горсовета. Терехов подчеркнул, что такое сотрудничество позволит консолидировать силы вокруг восстановления города.

«До войны мы имели прочные связи с городами-побратимами, и сегодня эти партнерства только набирают вес. Это соглашение — очередное доказательство того, что Восток и Запад Украины работают вместе ради победы», — сказал Терехов.

Садовый отметил финансовые вызовы, с которыми сталкиваются украинские громады.

«Для восстановления страны нужны миллиарды, и мы прекрасно понимаем, что местных ресурсов для этого недостаточно. Поэтому начинаем тесное сотрудничество, надеемся на поддержку президента, правительства и, конечно, наших европейских партнеров», — заявил Садовый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Львова Андрей Садовый подписали меморандум о сотрудничестве между городскими советами.".