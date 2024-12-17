Быстрее восстановить Харьков: Терехов и Садовый договорились сотрудничать

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Львова Андрей Садовый подписали меморандум о сотрудничестве между городскими советами.

Особое внимание в документе уделяется программам по привлечению грантов, что будет способствовать более быстрому восстановлению Харькова, информирует пресс-служба горсовета. Терехов подчеркнул, что такое сотрудничество позволит консолидировать силы вокруг восстановления города.

«До войны мы имели прочные связи с городами-побратимами, и сегодня эти партнерства только набирают вес. Это соглашение — очередное доказательство того, что Восток и Запад Украины работают вместе ради победы», — сказал Терехов.

Садовый отметил финансовые вызовы, с которыми сталкиваются украинские громады.

«Для восстановления страны нужны миллиарды, и мы прекрасно понимаем, что местных ресурсов для этого недостаточно. Поэтому начинаем тесное сотрудничество, надеемся на поддержку президента, правительства и, конечно, наших европейских партнеров», — заявил Садовый.