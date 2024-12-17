Швидше відновити Харків: Терехов і Садовий домовилися співпрацювати
Мер Харкова Ігор Терехов та очільник Львова Андрій Садовий підписали меморандум про співробітництво між міськими радами.
Особлива увага у документі приділяється програмам із залучення грантів, що сприятиме швидшому відновленню Харкова, інформує пресслужба міськради. Терехов наголосив, що така співпраця дозволить консолідувати сили навколо відновлення міста.
«До війни ми мали міцні зв’язки з містами-побратимами, і сьогодні ці партнерства лише набирають ваги. Ця угода – черговий доказ того, що Схід і Захід України працюють разом заради перемоги», — сказав Терехов.
Садовий наголосив на фінансових викликах, з якими стикаються українські громади.
«Для відновлення країни потрібні мільярди, і ми прекрасно розуміємо, що місцевих ресурсів для цього недостатньо. Тому починаємо тісну співпрацю, сподіваємося на підтримку президента, уряду і, звісно, наших європейських партнерів», — заявив Садовий.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов та очільник Львова Андрій Садовий підписали меморандум про співпрацю між міськими радами.".