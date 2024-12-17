Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

«Есть объективная причина»: враг уменьшил количество атак на Купянщине

Фронт 10:44   17.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Есть объективная причина»: враг уменьшил количество атак на Купянщине

Начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга отметила, что в последнее время штурмы РФ с тяжелой техникой – редкое явление на Купянщине.

По ее словам, количество атак на этом направлении в последнее время значительно уменьшилось.

«На это есть объективная причина. Когда враг пытался идти на штурм тяжелой техникой – колонна из нескольких единиц вошла. Но своевременно эта колонна противника была обнаружена аэроразведкой нашей бригады и благодаря слаженным оперативным действиям всего личного состава – от командования до солдат, она была уничтожена – колонна уничтожена. И, соответственно, пехота тоже была уничтожена», – отметила Замрыга в эфире «Суспільне. Студія».

Это был и единичный случай, когда россияне использовали тяжелую технику во время штурма. Нечасто заходят и диверсионно-разведывательные группы.

«ДРГ очень редки, потому что эти предыдущие их штурмы, попытки пеших атак, им дали четко понять, что здесь и мышь не проскочит», – добавила Замрыга.

Читайте также: Россияне, вероятно, уже закрепились на окраинах Двуречной – Машовец

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
17.12.2024, 15:41
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
17.12.2024, 17:36
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
17.12.2024, 19:53
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
17.12.2024, 22:56
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
17.12.2024, 22:48

Новости по теме:

07:20
Удалось ли россиянам захватить Двуречную – объяснение ISW
09:26
11 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
16:51
ГШ: на Купянском направлении отбиты все штурмы, на Харьковском – идет бой
12:15
Десять авиаударов и более 300 обстрелов: ВСУ о сутках на севере Харьковщины
08:42
Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб

Вы читали новость: ««Есть объективная причина»: враг уменьшил количество атак на Купянщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 10:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга отметила, что теперь штурмы РФ с тяжелой техникой – редкое явление на Купянщине.".