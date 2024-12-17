«Есть объективная причина»: враг уменьшил количество атак на Купянщине
Начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга отметила, что в последнее время штурмы РФ с тяжелой техникой – редкое явление на Купянщине.
По ее словам, количество атак на этом направлении в последнее время значительно уменьшилось.
«На это есть объективная причина. Когда враг пытался идти на штурм тяжелой техникой – колонна из нескольких единиц вошла. Но своевременно эта колонна противника была обнаружена аэроразведкой нашей бригады и благодаря слаженным оперативным действиям всего личного состава – от командования до солдат, она была уничтожена – колонна уничтожена. И, соответственно, пехота тоже была уничтожена», – отметила Замрыга в эфире «Суспільне. Студія».
Это был и единичный случай, когда россияне использовали тяжелую технику во время штурма. Нечасто заходят и диверсионно-разведывательные группы.
«ДРГ очень редки, потому что эти предыдущие их штурмы, попытки пеших атак, им дали четко понять, что здесь и мышь не проскочит», – добавила Замрыга.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бои, дрг, Купянщина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 10:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга отметила, что теперь штурмы РФ с тяжелой техникой – редкое явление на Купянщине.".