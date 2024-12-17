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“Є об’єктивна причина”: ворог зменшив кількість атак на Куп’янщині

Фронт 10:44   17.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Є об’єктивна причина”: ворог зменшив кількість атак на Куп’янщині

Начальниця відділення комунікацій 14-й ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига зазначила, що останнім часом штурми РФ із важкою технікою – рідкісне явище на Куп’янщині.

За її словами, кількість атак на цьому напрямку останнім часом значно зменшилась.

На це є обʼєктивна причина. Коли ворог намагався йти на штурм важкою технікою – колона із кількох одиниць зайшла. Але своєчасно ця колона противника була виявлена аеророзвідкою нашої бригади і завдяки злагодженим оперативним діям усього особового складу – від командування до солдат, вона була знищена – колона знищена. І, відповідно, піхота також була знищена“, – зазначила Замрига в етері «Суспільне. Студія».

Це був і поодинокий випадок, коли росіяни використовували важку техніку під час штурму. Нечасто заходять і диверсійно-розвідувальні групи.

“ДРГ дуже нечасті, тому що ці попередні їхні штурми, намагання піших атак, їм дали чітко зрозуміти, що тут і миша не проскочить”, – додала Замрига.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальниця відділення комунікацій 14-й ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига зазначила, що тепер штурми РФ із важкою технікою – рідкісне явище на Куп’янщині.".