“Є об’єктивна причина”: ворог зменшив кількість атак на Куп’янщині

Начальниця відділення комунікацій 14-й ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига зазначила, що останнім часом штурми РФ із важкою технікою – рідкісне явище на Куп’янщині.

За її словами, кількість атак на цьому напрямку останнім часом значно зменшилась.

“На це є обʼєктивна причина. Коли ворог намагався йти на штурм важкою технікою – колона із кількох одиниць зайшла. Але своєчасно ця колона противника була виявлена аеророзвідкою нашої бригади і завдяки злагодженим оперативним діям усього особового складу – від командування до солдат, вона була знищена – колона знищена. І, відповідно, піхота також була знищена“, – зазначила Замрига в етері «Суспільне. Студія».

Це був і поодинокий випадок, коли росіяни використовували важку техніку під час штурму. Нечасто заходять і диверсійно-розвідувальні групи.

“ДРГ дуже нечасті, тому що ці попередні їхні штурми, намагання піших атак, їм дали чітко зрозуміти, що тут і миша не проскочить”, – додала Замрига.