Шла в наушниках: девочка попала под электричку в Харьковской области
Событие произошло накануне в 11:00, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
13-летнюю девочку сбили на перегоне «Мерефа-Бирки» в Харьковском районе.
«Предварительно установлено, что девочка находилась в наушниках. На переходе она пропускала двигавшуюся на Мерефу электричку и не обратила внимание на звуковой сигнал дрезины. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Потерпевшей оказалась 13-летняя жительница города Мерефа», – пишут полицейские.
Девочка выжила и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Тем временем копы уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 276 – это «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 11:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Событие произошло накануне в 11:00, пишут в облуправлении нацполиции в Харьковской области. ".