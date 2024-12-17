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Шла в наушниках: девочка попала под электричку в Харьковской области

Происшествия 11:08   17.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Шла в наушниках: девочка попала под электричку в Харьковской области Фото: Укрзалізниця

Событие произошло накануне в 11:00, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. 

13-летнюю девочку сбили на перегоне «Мерефа-Бирки» в Харьковском районе.

«Предварительно установлено, что девочка находилась в наушниках. На переходе она пропускала двигавшуюся на Мерефу электричку и не обратила внимание на звуковой сигнал дрезины. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Потерпевшей оказалась 13-летняя жительница города Мерефа», – пишут полицейские.

Девочка выжила и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Тем временем копы уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 276 – это «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Событие произошло накануне в 11:00, пишут в облуправлении нацполиции в Харьковской области. ".