Шла в наушниках: девочка попала под электричку в Харьковской области

Событие произошло накануне в 11:00, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

13-летнюю девочку сбили на перегоне «Мерефа-Бирки» в Харьковском районе.

«Предварительно установлено, что девочка находилась в наушниках. На переходе она пропускала двигавшуюся на Мерефу электричку и не обратила внимание на звуковой сигнал дрезины. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Потерпевшей оказалась 13-летняя жительница города Мерефа», – пишут полицейские.

Девочка выжила и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Тем временем копы уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 276 – это «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».