Незаконно пересечь границу собирались жители Харьковщины: как их поймали

В Подольском районе с помощью технических средств пограничники обнаружили группу неизвестных, желающих незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, задержаны десять жителей Днепропетровской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Житомирской областей.

«Для достижения своей цели они обратились за помощью к администратору одного из Telegram-каналов. Он давал советы по навигации, за что в случае удачной переправки получил бы по 120 тыс. грн с каждого «клиента». По указанию организатора, путешественники прибыли в определенное место сбора, откуда отправились к границе», — выяснили пограничники.

На мужчин составили протоколы по ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направлены в суд.