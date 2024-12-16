Незаконно пересечь границу собирались жители Харьковщины: как их поймали
В Подольском районе с помощью технических средств пограничники обнаружили группу неизвестных, желающих незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.
Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, задержаны десять жителей Днепропетровской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Житомирской областей.
«Для достижения своей цели они обратились за помощью к администратору одного из Telegram-каналов. Он давал советы по навигации, за что в случае удачной переправки получил бы по 120 тыс. грн с каждого «клиента». По указанию организатора, путешественники прибыли в определенное место сбора, откуда отправились к границе», — выяснили пограничники.
На мужчин составили протоколы по ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направлены в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, граница, пограничники, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Подольском районе с помощью технических средств пограничники обнаружили группу неизвестных, желающих незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.".