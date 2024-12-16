Есть ли угроза повторного наступления РФ на север Харьковщины: мнение ГПСУ

Ситуация на Волчанском направлении остается сложной. Однако, по состоянию на 16 декабря, имеющихся сил и средств у противника для повторного наступления нет, сказал в эфире нацмарафона начальник отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Иван Ковалев.

«Обстановка отслеживается постоянно, любые перемещения, передислокации противника мы видим. По состоянию на сегодняшний день, оценивая имеющиеся силы и средства врага, можно сделать вывод, что их не хватит для проведения масштабного наступления. При этом, оккупанты не уменьшают давление на этом направлении. Не оставляют попытки создать так называемую «буферную зону». Враг из-за больших потерь в живой силе проводит постоянные ротации, пытаясь заводить к нам на направление новые подразделения, как из резерва, так и других участков», — отметил Ковалев.

Он также рассказал, что на Волчанском направлении пытаются заходить вражеские ДРГ, однако эти попытки украинские бойцы вовремя обнаруживают и оккупантов уничтожают.