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Чи є загроза повторного наступу РФ на північ Харківщини: що кажуть у ДПСУ

Фронт 12:19   16.12.2024
Вікторія Яковенко
Чи є загроза повторного наступу РФ на північ Харківщини: що кажуть у ДПСУ скриншот

Ситуація на Вовчанському напрямку залишається складною. Однак, станом на 16 грудня наявних сил і засобів у противника для повторного наступу немає, сказав в етері нацмарафону начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов.

«Обстановка відстежується постійно, будь-які переміщення, передислокації противника ми бачимо. Станом на сьогодні, оцінюючи наявні сили і засоби ворога, можна зробити висновок, що їх не вистачить для проведення масштабного наступу. Поряд з цим, окупанти не зменшують тиск на цьому напрямку. Не полишають спроби створити так звану «буферну зону». Ворог через великі втрати в живій силі проводить постійні ротації, намагаючись заводити до нас на напрямок нові підрозділи, як з резерву, так і з інших ділянок», – зазначив Ковальов.

Він також розповів, що на Вовчанському напрямку намагаються заходити ворожі ДРГ, однак ці спроби українські бійці вчасно виявляють і окупантів знищують.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 12:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Вовчанському напрямку залишається складною. Однак, станом на 16 грудня наявних сил і засобів у противника для повторного наступу немає.".