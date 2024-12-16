Чи є загроза повторного наступу РФ на північ Харківщини: що кажуть у ДПСУ

Ситуація на Вовчанському напрямку залишається складною. Однак, станом на 16 грудня наявних сил і засобів у противника для повторного наступу немає, сказав в етері нацмарафону начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов.

«Обстановка відстежується постійно, будь-які переміщення, передислокації противника ми бачимо. Станом на сьогодні, оцінюючи наявні сили і засоби ворога, можна зробити висновок, що їх не вистачить для проведення масштабного наступу. Поряд з цим, окупанти не зменшують тиск на цьому напрямку. Не полишають спроби створити так звану «буферну зону». Ворог через великі втрати в живій силі проводить постійні ротації, намагаючись заводити до нас на напрямок нові підрозділи, як з резерву, так і з інших ділянок», – зазначив Ковальов.

Він також розповів, що на Вовчанському напрямку намагаються заходити ворожі ДРГ, однак ці спроби українські бійці вчасно виявляють і окупантів знищують.