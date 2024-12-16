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ОТУВ “Харків”: майже сотню військових, три десятки техніки розбили ЗСУ за добу

Україна 11:47   16.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: майже сотню військових, три десятки техніки розбили ЗСУ за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку, боях та втрати окупантів поінформували в ОТУВ “Харків”.

Ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару, 3 авіаудари та 34 удари дронами-камікадзе. Здійснили 244 обстріли позицій захисників України“, – написали у ВСУ.

Протягом доби українські захисники ліквідували 98 військових РФ: 25 убитих, 72 поранених, один полонений. Крім того, ЗС РФ втратили на Харківському напрямку артсистему, вісім авто, 16 БПЛА, а також 47 укриттів та стартовий майданчик для запуску безпілотників.

Читайте також: Генштаб: 14 боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку, боях та втрати окупантів поінформували в ОТУВ “Харків”.".