ОТУВ “Харків”: майже сотню військових, три десятки техніки розбили ЗСУ за добу

Про ситуацію на Харківському напрямку, боях та втрати окупантів поінформували в ОТУВ “Харків”.

“Ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару, 3 авіаудари та 34 удари дронами-камікадзе. Здійснили 244 обстріли позицій захисників України“, – написали у ВСУ.

Протягом доби українські захисники ліквідували 98 військових РФ: 25 убитих, 72 поранених, один полонений. Крім того, ЗС РФ втратили на Харківському напрямку артсистему, вісім авто, 16 БПЛА, а також 47 укриттів та стартовий майданчик для запуску безпілотників.