ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных и три десятка техники разбили ВСУ за сутки

О ситуации на Харьковском направлении, боях и потерях оккупантов проинформировали в ОТГВ «Харьков».

«Враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 3 авиаудара и 34 удара дронами-камикадзе. Совершили 244 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

В течение суток украинские защитники ликвидировали 98 военных РФ: 25 убитых, 72 раненых, один пленный. Кроме того, ВС РФ потеряли на Харьковском направлении артсистему, восемь авто, 16 БПЛА, а также 47 укрытий и стартовую площадку для запуска беспилотников.