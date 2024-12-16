ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных и три десятка техники разбили ВСУ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском направлении, боях и потерях оккупантов проинформировали в ОТГВ «Харьков».
«Враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 3 авиаудара и 34 удара дронами-камикадзе. Совершили 244 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.
В течение суток украинские защитники ликвидировали 98 военных РФ: 25 убитых, 72 раненых, один пленный. Кроме того, ВС РФ потеряли на Харьковском направлении артсистему, восемь авто, 16 БПЛА, а также 47 укрытий и стартовую площадку для запуска беспилотников.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении, боях и потерях оккупантов проинформировали в ОТГВ «Харьков».".