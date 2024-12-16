Незаконно перетнути кордон збиралися жителі Харківщини: як їх піймали (відео)

В Подільському районі за допомогою технічних засобів прикордонники виявили групу невідомих осіб, які хотіли незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, затримали 10 жителів Дніпропетровської, Рівненської, Харківської, Одеської та Житомирської областей.

«Задля досягнення своєї мети вони звернулись за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів. Він надавав поради з навігації, за що у разі вдалого переправлення, отримав би по 120 тис. грн з кожного «клієнта». За вказівкою організатора, подорожні прибули до визначеного місця збору, звідки вирушили до кордону», – з’ясували прикордонники.

На чоловіків склали протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровані до суду.