Незаконно перетнути кордон збиралися жителі Харківщини: як їх піймали (відео)
В Подільському районі за допомогою технічних засобів прикордонники виявили групу невідомих осіб, які хотіли незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.
Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, затримали 10 жителів Дніпропетровської, Рівненської, Харківської, Одеської та Житомирської областей.
«Задля досягнення своєї мети вони звернулись за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів. Він надавав поради з навігації, за що у разі вдалого переправлення, отримав би по 120 тис. грн з кожного «клієнта». За вказівкою організатора, подорожні прибули до визначеного місця збору, звідки вирушили до кордону», – з’ясували прикордонники.
На чоловіків склали протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровані до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Подільському районі за допомогою технічних засобів прикордонники виявили групу невідомих осіб, які хотіли незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.".