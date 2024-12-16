Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

Незаконно перетнути кордон збиралися жителі Харківщини: як їх піймали (відео)

Суспільство 16:19   16.12.2024
Вікторія Яковенко
Незаконно перетнути кордон збиралися жителі Харківщини: як їх піймали (відео) Фото: ДПСУ

В Подільському районі за допомогою технічних засобів прикордонники виявили групу невідомих осіб, які хотіли незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, затримали 10 жителів Дніпропетровської, Рівненської, Харківської, Одеської та Житомирської областей.

«Задля досягнення своєї мети вони звернулись за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів. Він надавав поради з навігації, за що у разі вдалого переправлення, отримав би по 120 тис. грн з кожного «клієнта». За вказівкою організатора, подорожні прибули до визначеного місця збору, звідки вирушили до кордону», – з’ясували прикордонники.

На чоловіків склали протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровані до суду.

Читайте також: Чи є загроза повторного наступу РФ на північ Харківщини: що кажуть у ДПСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
17.12.2024, 22:48
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
17.12.2024, 17:36
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
17.12.2024, 08:30
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
17.12.2024, 21:45
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
17.12.2024, 19:18

Новини за темою:

12:19
Чи є загроза повторного наступу РФ на північ Харківщини: що кажуть у ДПСУ
13:47
Російська ДРГ намагалася прорватися на Харківщину – ДПСУ
20:29
Фортифікації ворога знищили в районі Вовчанська на Харківщині (відео)
13:49
Йшов у бік Румунії: харків’янина затримали у снігових заметах (відео)
10:23
«Я стріляти не вмію»: на Куп’янському напрямку взяли в полон двох окупантів

Ви читали новину: «Незаконно перетнути кордон збиралися жителі Харківщини: як їх піймали (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Подільському районі за допомогою технічних засобів прикордонники виявили групу невідомих осіб, які хотіли незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.".