Ішла в навушниках: дівчинка потрапила під електричку в Харківській області
Подія сталася напередодні об 11:00, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.
13-річну дівчинку збили на перегоні “Мерефа-Бірки” у Харківському районі.
“Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала в навушниках. На переході вона пропускала електричку, яка рухалась на Мерефу, та не звернула увагу на звуковий сигнал дрезини. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг запобігти зіткненню. Потерпілою виявилась 13-річна мешканка міста Мерефа”, – розповіли поліцейські.
Дівчинка вижила і зараз перебуває у лікарні у важкому стані. Тим часом копи вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 – це “порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту”.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 11:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася напередодні об 11:00, пишуть в облуправлінні нацполіції в Харківській області. ".