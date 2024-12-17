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Ішла в навушниках: дівчинка потрапила під електричку в Харківській області

Події 11:08   17.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ішла в навушниках: дівчинка потрапила під електричку в Харківській області

Подія сталася напередодні об 11:00, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області. 

13-річну дівчинку збили на перегоні “Мерефа-Бірки” у Харківському районі.

“Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала в навушниках. На переході вона пропускала електричку, яка рухалась на Мерефу, та не звернула увагу на звуковий сигнал дрезини. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг запобігти зіткненню. Потерпілою виявилась 13-річна мешканка міста Мерефа”, – розповіли поліцейські.

Дівчинка вижила і зараз перебуває у лікарні у важкому стані. Тим часом копи вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 – це “порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася напередодні об 11:00, пишуть в облуправлінні нацполіції в Харківській області. ".