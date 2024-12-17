Ішла в навушниках: дівчинка потрапила під електричку в Харківській області

Подія сталася напередодні об 11:00, пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

13-річну дівчинку збили на перегоні “Мерефа-Бірки” у Харківському районі.

“Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала в навушниках. На переході вона пропускала електричку, яка рухалась на Мерефу, та не звернула увагу на звуковий сигнал дрезини. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг запобігти зіткненню. Потерпілою виявилась 13-річна мешканка міста Мерефа”, – розповіли поліцейські.

Дівчинка вижила і зараз перебуває у лікарні у важкому стані. Тим часом копи вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 – це “порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту”.