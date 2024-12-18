Четырех детей забрали у матери на Харьковщине: дома – антисанитарные условия

На Харьковщине полиция обнаружила факт проживания детей в неудовлетворительных условиях.

В частности, как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в доме, где проживают несовершеннолетние, обнаружили антисанитарные условия: грязно, неприятный запах и отсутствует нормальное питание.

17 декабря правоохранители приняли решение о немедленном изъятии четырех детей: двух мальчиков 13 и 5 лет и двух девочек 11 и 8 лет. Сейчас несовершеннолетние – в больнице на обследовании.

Решается вопрос о составлении в отношении матери административного протокола по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУпАП.

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.