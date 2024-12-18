Четырех детей забрали у матери на Харьковщине: дома – антисанитарные условия
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине полиция обнаружила факт проживания детей в неудовлетворительных условиях.
В частности, как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в доме, где проживают несовершеннолетние, обнаружили антисанитарные условия: грязно, неприятный запах и отсутствует нормальное питание.
17 декабря правоохранители приняли решение о немедленном изъятии четырех детей: двух мальчиков 13 и 5 лет и двух девочек 11 и 8 лет. Сейчас несовершеннолетние – в больнице на обследовании.
Решается вопрос о составлении в отношении матери административного протокола по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУпАП.
Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, забрали, мать, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полиция обнаружила факт проживания детей в неудовлетворительных условиях.".