Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Четырех детей забрали у матери на Харьковщине: дома – антисанитарные условия

Общество 16:24   18.12.2024
Виктория Яковенко
Четырех детей забрали у матери на Харьковщине: дома – антисанитарные условия Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полиция обнаружила факт проживания детей в неудовлетворительных условиях.

В частности, как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в доме, где проживают несовершеннолетние, обнаружили антисанитарные условия: грязно, неприятный запах и отсутствует нормальное питание.

17 декабря правоохранители приняли решение о немедленном изъятии четырех детей: двух мальчиков 13 и 5 лет и двух девочек 11 и 8 лет. Сейчас несовершеннолетние – в больнице на обследовании.

Решается вопрос о составлении в отношении матери административного протокола по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУпАП.

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Читайте также: Нашли карту и потратили 6 тыс. грн: подозревают двух женщин на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
18.12.2024, 22:53
Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов
Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов
18.12.2024, 23:17
Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
18.12.2024, 22:02
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹
18.12.2024, 22:49
Зеленский решил уволиться: реакция людей
Зеленский решил уволиться: реакция людей
18.12.2024, 13:15
«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
18.12.2024, 20:48

Новости по теме:

20:35
«Это наша большая победа» — глава Купянской ГВА рассказал, что удалось сделать
10:33
Какую помощь получают на Харьковщине дети погибших военных, рассказали в ХОВА
19:22
За год количество ДТП выросло на 30% в Харьковской области
14:11
Более 1,2 тыс. детей на Харьковщине воспитывают приемные семьи – Синегубов
12:12
В Харькове убрали игрушки возле памятника детям, погибшим из-за действий РФ

Вы читали новость: «Четырех детей забрали у матери на Харьковщине: дома – антисанитарные условия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полиция обнаружила факт проживания детей в неудовлетворительных условиях.".