Чотирьох дітей забрали у матері на Харківщині: вдома – антисанітарні умови
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині поліція виявила факт проживання дітей у незадовільних умовах.
Зокрема, як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, в будинку, де мешкають неповнолітні виявили антисанітарні умови: брудно, неприємний запах та відсутнє нормальне харчування.
17 грудня правоохоронці ухвалили рішення про негайне вилучення чотирьох дітей: двох хлопчиків 13 та 5 років та двох дівчат 11 та 8 років. Наразі неповнолітні – у лікарні на обстеженні.
Вирішується питання про складання щодо матері адміністративного протоколу за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
Зазначається, що раніше жінка вже притягувалася до відповідальності за неналежне виховання дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліція виявила факт проживання дітей у незадовільних умовах.".