Работы стартовали еще весной: энергетики вернули свет в Долгенькое
АО «Харьковоблэнерго»
Как уточнили в АО «Харьковоблэнерго», перед тем, как начать восстанавливать перебитые электросети и вернуть свет в село, необходимо было разминировать трассы.
Саперы приступили к разминированию трасс линий электропередач еще весной.
«Затем мы восстановили высоковольтную линию 10 кВ, питающую населенный пункт. И только летом начали работать прямо в самом селе. Установили две новые подстанции, заменили около 200 опор, практически заново построили линии 0,4 кВ протяженностью более 8 км.», – сказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.
По словам Борща, на данный момент в селе проживает около 20 семей. Однако теперь те, кто все-таки захотят вернуться домой, смогут быстро подключить в жилье электрику.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", світло, свет, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 10:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в АО «Харьковоблэнерго», перед тем, как начать восстанавливать перебитые электросети и вернуть свет в село, необходимо было разминировать трассы.".