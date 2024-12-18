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Работы стартовали еще весной: энергетики вернули свет в Долгенькое

Общество 10:13   18.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Работы стартовали еще весной: энергетики вернули свет в Долгенькое АО «Харьковоблэнерго»

Как уточнили в АО «Харьковоблэнерго», перед тем, как начать восстанавливать перебитые электросети и вернуть свет в село, необходимо было разминировать трассы.

Саперы приступили к разминированию трасс линий электропередач еще весной.

Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Затем мы восстановили высоковольтную линию 10 кВ, питающую населенный пункт. И только летом начали работать прямо в самом селе. Установили две новые подстанции, заменили около 200 опор, практически заново построили линии 0,4 кВ протяженностью более 8 км.», – сказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Фото: АО «Харьковоблэнерго»

По словам Борща, на данный момент в селе проживает около 20 семей. Однако теперь те, кто все-таки захотят вернуться домой, смогут быстро подключить в жилье электрику.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в АО «Харьковоблэнерго», перед тем, как начать восстанавливать перебитые электросети и вернуть свет в село, необходимо было разминировать трассы.".