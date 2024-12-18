Работы стартовали еще весной: энергетики вернули свет в Долгенькое

Как уточнили в АО «Харьковоблэнерго», перед тем, как начать восстанавливать перебитые электросети и вернуть свет в село, необходимо было разминировать трассы.

Саперы приступили к разминированию трасс линий электропередач еще весной.

«Затем мы восстановили высоковольтную линию 10 кВ, питающую населенный пункт. И только летом начали работать прямо в самом селе. Установили две новые подстанции, заменили около 200 опор, практически заново построили линии 0,4 кВ протяженностью более 8 км.», – сказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.

По словам Борща, на данный момент в селе проживает около 20 семей. Однако теперь те, кто все-таки захотят вернуться домой, смогут быстро подключить в жилье электрику.