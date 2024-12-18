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Роботи стартували ще навесні: енергетики повернули світло у Довгеньке

Суспільство 10:13   18.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Роботи стартували ще навесні: енергетики повернули світло у Довгеньке Фото: АТ “Харківобленерго”

Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, перед тим, як почати відновлювати перебиті електромережі та повернути світло у село, необхідно було розмінувати траси.

Сапери розпочали розмінувати траси ліній електропередач ще навесні.

Фото: АТ “Харківобленерго”

Потім ми відновили високовольтну лінію 10 кВ, яка живить населений пункт. І тільки влітку розпочали працювати безпосередньо в самому селі. Встановили дві нові підстанції, замінили близько 200 опор, практично заново побудували лінії 0,4 кВ протяжністю понад 8 км.“, – сказав начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

Фото: АТ “Харківобленерго”

За словами Борща, наразі в селі мешкає близько 20 сімей. Однак тепер ті, хто таки захочуть повернутись додому, зможуть швидко підключити в житлі електрику.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 10:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, перед тим, як почати відновлювати перебиті електромережі та повернути світло у село, необхідно було розмінувати траси.".