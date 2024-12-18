Роботи стартували ще навесні: енергетики повернули світло у Довгеньке

Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, перед тим, як почати відновлювати перебиті електромережі та повернути світло у село, необхідно було розмінувати траси.

Сапери розпочали розмінувати траси ліній електропередач ще навесні.

“Потім ми відновили високовольтну лінію 10 кВ, яка живить населений пункт. І тільки влітку розпочали працювати безпосередньо в самому селі. Встановили дві нові підстанції, замінили близько 200 опор, практично заново побудували лінії 0,4 кВ протяжністю понад 8 км.“, – сказав начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

За словами Борща, наразі в селі мешкає близько 20 сімей. Однак тепер ті, хто таки захочуть повернутись додому, зможуть швидко підключити в житлі електрику.