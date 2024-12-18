Роботи стартували ще навесні: енергетики повернули світло у Довгеньке
Фото: АТ “Харківобленерго”
Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, перед тим, як почати відновлювати перебиті електромережі та повернути світло у село, необхідно було розмінувати траси.
Сапери розпочали розмінувати траси ліній електропередач ще навесні.
“Потім ми відновили високовольтну лінію 10 кВ, яка живить населений пункт. І тільки влітку розпочали працювати безпосередньо в самому селі. Встановили дві нові підстанції, замінили близько 200 опор, практично заново побудували лінії 0,4 кВ протяжністю понад 8 км.“, – сказав начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.
За словами Борща, наразі в селі мешкає близько 20 сімей. Однак тепер ті, хто таки захочуть повернутись додому, зможуть швидко підключити в житлі електрику.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", світло, харківщина, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 10:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, перед тим, як почати відновлювати перебиті електромережі та повернути світло у село, необхідно було розмінувати траси.".