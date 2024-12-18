«У меня не было выбора» — Сырский о необходимости защитить Харьков и Сумы
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги года «интенсивных боев на десяти оперативных участках» в интервью Le Monde, которое, по данным французского издания, проходило в одном из подвалов Харькова 13 декабря.
Сырский в частности назвал успехом Курскую операцию.
«У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы», — сказал Сырский.
Он отметил, что благодаря Курской операции был ослаблен российский наступательный потенциал и снижена интенсивность атак, «за исключением Покровска и Курахово».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Александр Сырский, Курская область, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги года «интенсивных боев на десяти оперативных участках» в интервью Le Monde, которое проходило в одном из подвалов Харькова".