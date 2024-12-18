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“У мене не було вибору” – Сирський про необхідність захистити Харків і Суми

Фронт 19:02   18.12.2024
Олена Нагорна
“У мене не було вибору” – Сирський про необхідність захистити Харків і Суми Фото: Харківська міськрада

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки року «інтенсивних боїв на десяти оперативних ділянках» в інтерв’ю Le Monde, яке, за даними французького видання, проходило в одному із підвалів Харкова 13 грудня.

Сирський зокрема назвав успіхом Курську операцію.

«У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону», — сказав Сирський.

Він зазначив, що завдяки Курській операції був ослаблений російський наступальний потенціал і знижена інтенсивність ворожих атак, «за винятком Покровська та Курахового».

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «“У мене не було вибору” – Сирський про необхідність захистити Харків і Суми»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 19:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки року «інтенсивних боїв на десяти оперативних ділянках» в інтерв’ю Le Monde, яке проходило в одному із підвалів Харкова".