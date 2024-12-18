Враг продолжает оседать в Двуречной — DeepState показал, как прячутся россияне
скриншот
На Харьковщине ВС РФ пытаются удержать плацдарм в Двуречной, однако подразделения СОУ продолжают бить по врагу.
«Враг продолжает оседать в Двуречной, пробует залезать туда вот такими небольшими пехотными группами, прятаться, чтобы увеличить количество, а Силы Обороны постоянно гоняют их сбросами по поселку», — отмечает проект DeepState.
По данным аналитиков, ситуация на плацдарме не меняется, противник крепко держится за него, старается перебрасывать туда больше ресурсов и увеличивать зону контроля на правобережье.
«Лезит он как в Двуречную, так и в сторону Западного. Ситуацию стабилизировать не удается и так же стоит вопрос о необходимости того, кто сможет навести там порядок, пока это не переросло в серьезную проблему», — пишут в DeepState.
Видео: DeepState
Читайте также: На двух участках на Купянщине продвинулась РФ, наступает и на юге от Волчанска
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, двуречная, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг продолжает оседать в Двуречной — DeepState показал, как прячутся россияне»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ВС РФ пытаются удержать плацдарм в Двуречной, однако подразделения СОУ продолжают бить по врагу.".