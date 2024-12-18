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Враг продолжает оседать в Двуречной — DeepState показал, как прячутся россияне

Фронт 12:11   18.12.2024
Виктория Яковенко
Враг продолжает оседать в Двуречной — DeepState показал, как прячутся россияне скриншот

На Харьковщине ВС РФ пытаются удержать плацдарм в Двуречной, однако подразделения СОУ продолжают бить по врагу.

«Враг продолжает оседать в Двуречной, пробует залезать туда вот такими небольшими пехотными группами, прятаться, чтобы увеличить количество, а Силы Обороны постоянно гоняют их сбросами по поселку», — отмечает проект DeepState.

По данным аналитиков, ситуация на плацдарме не меняется, противник крепко держится за него, старается перебрасывать туда больше ресурсов и увеличивать зону контроля на правобережье.

«Лезит он как в Двуречную, так и в сторону Западного. Ситуацию стабилизировать не удается и так же стоит вопрос о необходимости того, кто сможет навести там порядок, пока это не переросло в серьезную проблему», — пишут в DeepState.

Видео: DeepState

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ВС РФ пытаются удержать плацдарм в Двуречной, однако подразделения СОУ продолжают бить по врагу.".