Ворог продовжує осідати в Дворічній – DeepState показав, як ховаються окупанти
На Харківщині ЗС РФ намагаються утримати плацдарм у Дворічній, однак підрозділи СОУ продовжують бити по ворогу.
«Ворог продовжує осідати в Дворічній, пробує залазити туди ось такими невеликими піхотними групами, ховатися, насичуватися, щоб збільшити кількість, а Сили Оборони постійно ганяють їх скидами по селищу», – зазначає проєкт DeepState.
За даними аналітиків, ситуація на плацдармі не змінюється, супротивник міцно тримається за нього, старається перекидати туди більше ресурсів і збільшувати зону контролю на правобережжі.
«Лізе він як в Дворічну, так і в сторону Западного. Ситуацію стабілізувати не вдається і так само стоїть питання необхідності того, хто зможе навести там порядок, поки це не переросло в серйозну проблему», – пишуть у DeepState.
Відео: DeepState
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, війна, двуречная, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ЗС РФ намагаються утримати плацдарм у Дворічній, однак підрозділи СОУ продовжують бити по ворогу.".