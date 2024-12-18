Ворог продовжує осідати в Дворічній – DeepState показав, як ховаються окупанти

На Харківщині ЗС РФ намагаються утримати плацдарм у Дворічній, однак підрозділи СОУ продовжують бити по ворогу.

«Ворог продовжує осідати в Дворічній, пробує залазити туди ось такими невеликими піхотними групами, ховатися, насичуватися, щоб збільшити кількість, а Сили Оборони постійно ганяють їх скидами по селищу», – зазначає проєкт DeepState.

За даними аналітиків, ситуація на плацдармі не змінюється, супротивник міцно тримається за нього, старається перекидати туди більше ресурсів і збільшувати зону контролю на правобережжі.

«Лізе він як в Дворічну, так і в сторону Западного. Ситуацію стабілізувати не вдається і так само стоїть питання необхідності того, хто зможе навести там порядок, поки це не переросло в серйозну проблему», – пишуть у DeepState.

Відео: DeepState