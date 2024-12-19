Ночью по области «прилетели» КАБы – куда попали и какие последствия обстрелов

Враг выпустил по Золочевской громаде КАБы в 03:32.

Ночью по громаде россияне ударили двумя КАБами, написали в «Зоре».

«Удары войска РФ наносили авиацией. Предварительно, это были КАБы. Одна авиабомба ударила по открытой местности недалеко от села Уды, а другая вблизи Сосновки, – передает «Зоря».

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.