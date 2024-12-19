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Ночью по области «прилетели» КАБы – куда попали и какие последствия обстрелов

Происшествия 08:16   19.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью по области «прилетели» КАБы – куда попали и какие последствия обстрелов Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Враг выпустил по Золочевской громаде КАБы в 03:32.

Ночью по громаде россияне ударили двумя КАБами, написали в «Зоре».

«Удары войска РФ наносили авиацией. Предварительно, это были КАБы. Одна авиабомба ударила по открытой местности недалеко от села Уды, а другая вблизи Сосновки, – передает «Зоря».

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг выпустил по Золочевской громаде КАБы в 03:32.".