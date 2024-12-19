Ночью по области «прилетели» КАБы – куда попали и какие последствия обстрелов
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Враг выпустил по Золочевской громаде КАБы в 03:32.
Ночью по громаде россияне ударили двумя КАБами, написали в «Зоре».
«Удары войска РФ наносили авиацией. Предварительно, это были КАБы. Одна авиабомба ударила по открытой местности недалеко от села Уды, а другая вблизи Сосновки, – передает «Зоря».
По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
Читайте также: Вследствие ночных ударов РФ по Циркунам есть раненые – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, обстрел, прилет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью по области «прилетели» КАБы – куда попали и какие последствия обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 08:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг выпустил по Золочевской громаде КАБы в 03:32.".