Вночі по області “прилетіли” КАБи – куди влучили та які наслідки обстрілів

Ворог випустив по Золочівській громаді КАБи о 03:32.

Вночі по громаді росіяни вдарили двома авіабомбами, написали в “Зорі”.

“Удари війська рф завдавали авіацією. Попередньо це були КАБи. Одна авіабомба вдарила по відкритій місцевості неподалік села Уди, а інша поблизу Соснівки”, – передає “Зоря”.

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.