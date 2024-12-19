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Вночі по області “прилетіли” КАБи – куди влучили та які наслідки обстрілів

Події 08:16   19.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі по області “прилетіли” КАБи – куди влучили та які наслідки обстрілів Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Ворог випустив по Золочівській громаді КАБи о 03:32.

Вночі по громаді росіяни вдарили двома авіабомбами, написали в “Зорі”.

Удари війська рф завдавали авіацією. Попередньо це були КАБи. Одна авіабомба вдарила по відкритій місцевості неподалік села Уди, а інша поблизу Соснівки”, – передає “Зоря”.

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог випустив по Золочівській громаді КАБи о 03:32.".