Вночі по області “прилетіли” КАБи – куди влучили та які наслідки обстрілів
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Ворог випустив по Золочівській громаді КАБи о 03:32.
Вночі по громаді росіяни вдарили двома авіабомбами, написали в “Зорі”.
“Удари війська рф завдавали авіацією. Попередньо це були КАБи. Одна авіабомба вдарила по відкритій місцевості неподалік села Уди, а інша поблизу Соснівки”, – передає “Зоря”.
За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог випустив по Золочівській громаді КАБи о 03:32.".