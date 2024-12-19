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Потеплеет до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 20 декабря

Погода 18:51   19.12.2024
Елена Нагорная
Потеплеет до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют. Ночью местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0 градусов, днем — от 3 до 5 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер юго-западный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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Потеплеет до +7: прогноз погоды в Харькове и области на 20 декабря

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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 20 декабря, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют. Ночью местами туман.".