Потеплішає до +7: прогноз погоди в Харкові та області на 20 грудня
У п’ятницю, 20 грудня, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, опади не прогнозують. Вночі місцями туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0 градусів, вдень – від 3 до 5 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.
Вітер південно-західний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 20 грудня, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, опади не прогнозують. Вночі місцями туман.".