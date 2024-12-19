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Потеплішає до +7: прогноз погоди в Харкові та області на 20 грудня

Погода 18:51   19.12.2024
Олена Нагорна
Потеплішає до +7: прогноз погоди в Харкові та області на 20 грудня

У п’ятницю, 20 грудня, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, опади не прогнозують. Вночі місцями туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0 градусів, вдень – від 3 до 5 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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Потеплішає до +7: прогноз погоди в Харкові та області на 20 грудня

Ви читали новину: «Потеплішає до +7: прогноз погоди в Харкові та області на 20 грудня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 18:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 20 грудня, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, опади не прогнозують. Вночі місцями туман.".