За день до Рождества депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию
Фото: Галина Куц
Пленарное заседание внеочередной сессии Харьковского областного совета назначено на 24 декабря на 10:00.
Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня – более 15 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».
Депутаты планируют утвердить программы экономического и социального развития Харьковской области и план работы на 2025 год, а также устав ряда коммунальных учреждений облсовета.
Несколько вопросов – кадровые, будут увольнять и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще ряд – касаются общей собственности территориальных громад.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: облсовет, Рождество, сесія, сессия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленарное заседание внеочередной сессии Харьковского областного совета назначено на 24 декабря на 10:00.".