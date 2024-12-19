За день до Рождества депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию

Пленарное заседание внеочередной сессии Харьковского областного совета назначено на 24 декабря на 10:00.

Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня – более 15 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».

Депутаты планируют утвердить программы экономического и социального развития Харьковской области и план работы на 2025 год, а также устав ряда коммунальных учреждений облсовета.

Несколько вопросов – кадровые, будут увольнять и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще ряд – касаются общей собственности территориальных громад.