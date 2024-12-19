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За день до Різдва депутати Харківської облради зберуться на сесію

Суспільство 14:30   19.12.2024
Вікторія Яковенко
За день до Різдва депутати Харківської облради зберуться на сесію Фото: Галина Куц

Пленарне засідання позачергової сесії Харківської обласної ради призначене на 24 грудня на 10:00.

Відповідне розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На порядку денному – понад 15 питань, а також розгляд депутатських запитів та блок «Різне».

Депутати планують затвердити програми економічного і соціального розвитку Харківської області та свій план роботи на 2025 рік, а також статут низки комунальних закладів облради.

Кілька питань – кадрові, звільнятимуть та продовжуватимуть контракти з керівниками комунальних установ. Ще низка – стосуються спільної власності територіальних громад.

сессия Харьковского облсовета
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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 14:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пленарне засідання позачергової сесії Харківської обласної ради призначене на 24 грудня на 10:00.".