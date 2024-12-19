За день до Різдва депутати Харківської облради зберуться на сесію
Фото: Галина Куц
Пленарне засідання позачергової сесії Харківської обласної ради призначене на 24 грудня на 10:00.
Відповідне розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На порядку денному – понад 15 питань, а також розгляд депутатських запитів та блок «Різне».
Депутати планують затвердити програми економічного і соціального розвитку Харківської області та свій план роботи на 2025 рік, а також статут низки комунальних закладів облради.
Кілька питань – кадрові, звільнятимуть та продовжуватимуть контракти з керівниками комунальних установ. Ще низка – стосуються спільної власності територіальних громад.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пленарне засідання позачергової сесії Харківської обласної ради призначене на 24 грудня на 10:00.".