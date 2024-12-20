До 5 тепла, но может быть снег: погода в Харькове и области на 21 декабря

В субботу, 21 декабря, в Харькове и области прогнозируют небольшие осадки. Ночью снег и мокрый снег, днем — мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 3 до 5 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер ночью южный, днем северо-западный — 5 — 10 м/с.