До 5 тепла, но может быть снег: погода в Харькове и области на 21 декабря
Фото: Василий Голосный
В субботу, 21 декабря, в Харькове и области прогнозируют небольшие осадки. Ночью снег и мокрый снег, днем — мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 3 до 5 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер ночью южный, днем северо-западный — 5 — 10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 21 декабря, в Харькове и области прогнозируют небольшие осадки. Ночью снег и мокрый снег, днем — мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый туман.".