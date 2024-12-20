До 5 тепла, але може бути сніг: погода в Харкові та області на 21 грудня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 21 грудня, у Харкові та області прогнозують невеликі опади. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень – мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці слабкий туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 3 до 5 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер уночі південний, удень північно-західний – 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 18:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 21 грудня, у Харкові та області прогнозують невеликі опади. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень – мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці слабкий туман.".