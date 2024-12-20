Об «убийственной идее» россиян рассказал защитник Волчанска на Харьковщине

Линия обороны в городе Волчанск Харьковской области не претерпела изменений, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«В Волчанске, несмотря на полное разрушение города по линии реки Волчья, врагу не удалось получить тактического успеха, поэтому наша оборонная линия не претерпела изменений. Оккупанты используют широкий спектр огневого поражения. Это ствольная и реактивная артиллерия, это дроны-бомберы и FPV. Учитывая это, а также погодные условия, нашим военнослужащим чрезвычайно сложно на линии боевого соприкосновения, но несмотря на все оборона Волчанска держится крепко», — заверил офицер.

Он отметил, что защитники удерживают огневой контроль над логистическими путями сообщения оккупантов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«А также, учитывая полное разрушение Волчанска, использование бронетехники врагом. Для него это просто убийственная идея. Поскольку она сразу же попадает в поле зрения нашей разведки. Она очень быстро реагирует и передает необходимые координаты операторам дронов, которые результативно поражают цель. Как пример, после очередной самоубийственной попытки российских оккупантов в конце ноября применить бронетехнику, силами 57-й отдельной мотопехотной бригады было уничтожено два танка Т-72, а также несколько единиц бронетехники, которая пыталась доставить вражеский личный состав к позициям», — рассказал Историк.

Поэтому, по его словам, россияне могут передвигаться к линии боевого соприкосновения исключительно малыми пехотными группами.

«Часто такие штурмы просто не имеют успеха и враг не может даже провести ротации на позициях в городе. Такая выбранная тактика позволяет нам истощать россиян и ломает их планы еще на тактическом уровне», — добавил офицер.