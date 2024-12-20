Об «убийственной идее» россиян рассказал защитник Волчанска на Харьковщине
Линия обороны в городе Волчанск Харьковской области не претерпела изменений, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.
«В Волчанске, несмотря на полное разрушение города по линии реки Волчья, врагу не удалось получить тактического успеха, поэтому наша оборонная линия не претерпела изменений. Оккупанты используют широкий спектр огневого поражения. Это ствольная и реактивная артиллерия, это дроны-бомберы и FPV. Учитывая это, а также погодные условия, нашим военнослужащим чрезвычайно сложно на линии боевого соприкосновения, но несмотря на все оборона Волчанска держится крепко», — заверил офицер.
Он отметил, что защитники удерживают огневой контроль над логистическими путями сообщения оккупантов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«А также, учитывая полное разрушение Волчанска, использование бронетехники врагом. Для него это просто убийственная идея. Поскольку она сразу же попадает в поле зрения нашей разведки. Она очень быстро реагирует и передает необходимые координаты операторам дронов, которые результативно поражают цель. Как пример, после очередной самоубийственной попытки российских оккупантов в конце ноября применить бронетехнику, силами 57-й отдельной мотопехотной бригады было уничтожено два танка Т-72, а также несколько единиц бронетехники, которая пыталась доставить вражеский личный состав к позициям», — рассказал Историк.
Поэтому, по его словам, россияне могут передвигаться к линии боевого соприкосновения исключительно малыми пехотными группами.
«Часто такие штурмы просто не имеют успеха и враг не может даже провести ротации на позициях в городе. Такая выбранная тактика позволяет нам истощать россиян и ломает их планы еще на тактическом уровне», — добавил офицер.
Читайте также: «Очень сложные условия»: что мешает Третьей штурмовой на Харьковщине (видео)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Об «убийственной идее» россиян рассказал защитник Волчанска на Харьковщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 17:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Линия обороны в городе Волчанск Харьковской области не претерпела изменений, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.".