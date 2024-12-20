Про «вбивчу ідею» росіян розповів захисник Вовчанська на Харківщині (відео)

Лінія оборони у місті Вовчанськ Харківської області не зазнала змін, повідомив в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

«У Вовчанську, попри повне руйнування міста по лінії річка Вовча, ворогу не вдалося отримати тактичного успіху, тому наша оборонна лінія не зазнала змін. Окупанти використовують широкий спектр вогневого ураження. Це ствольна і реактивна артилерія, це дрони-бомбери та FPV. Враховуючи це, а також погодні умови, нашим військовослужбовцям надзвичайно складно на лінії бойового зіткнення, але попри все оборона Вовчанська тримається міцно», — запевнив офіцер.

Він зазначив, що захисники утримують вогневий контроль над логістичними шляхами сполучення окупантів.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

«А також, враховуючи повне руйнування Вовчанська, використання бронетехніки ворогом. Для нього це просто вбивча ідея. Оскільки вона одразу ж потрапляє в поле зору нашої розвідки. Вона надзвичайно швидко реагує та передає необхідні координати операторам дронів, які результативно вражають ціль. Як приклад, після чергової самогубної спроби російських окупантів наприкінці листопада застосувати бронетехніку, силами 57-ї окремої мотопіхотної бригади було знищено два танки Т-72, а також декілька одиниць бронетехніки, яка намагалась доставити ворожий особовий склад до позицій», – розповів Історик.

Тому, за його словами, росіяни можуть пересуватися до лінії бойового зіткнення виключно малими піхотними групами.

«Часто такі штурми просто не мають успіху і ворог не може навіть провести ротації на позиціях у місті. Така обрана тактика дозволяє нам виснажувати росіян та ламає їхні плани ще на тактичному рівні», — додав офіцер.