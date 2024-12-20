“Дуже складні умови”: що заважає Третій штурмовій на Харківщині (відео)
Командир підрозділу “Terra” Третьої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов у етері нацмарафону повідомив, що захисники тримають позиції, але погода ускладнює роботу БПЛА.
“Ворог продовжує бути надзвичайно активним, хоча погода не дозволяє застосовувати йому бронетехніку, але піхотні штурми, на жаль, не зупиняються. Не жаліють вони свою піхоту. У нас були випадки, коли ворог стирав до роти об Третю окрему штурмову бригаду. Це сто людей, якщо хто не знає, – рота. І ворог продовжує це робити”, — повідомив Волохов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Утім, погода заважає не лише окупантам, а й захисникам. Зокрема – підрозділам БПЛА (як розвідувальних, так і ударних).
“Погода дуже складна, дуже складні умови, – визнає командир “Terra”. – Розповім вам навіть маленьку історію. Нещодавно йшов дуже сильний дощ, і ніхто не міг літати. І якоїсь миті ворог зміг провести швидкий маневр: приїхала БМП і швидко висадила 11 піхотинців. А група Гедзика (Гедзик – це командир розрахунку, які літають на мавіках, розвідують переміщення ворога) – він якраз експериментував з технологіями, щоб робити так, щоб мавік міг літати в дощ. І помітив цю групу з 11 піхотинців. Уся бригада активувалася, активувалася артилерія, і накат, який робили на другий механізований батальйон, був своєчасно зупинений і знищений. Але погода дуже сильно заважає, сніг, дуже короткий світловий день… І така активність ворога насправді дуже важко це робити в холод. Але росіяни воюють в холод, на жаль“, – поділився військовослужбовець ЗСУ.
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Він наголосив, що 3-тя ОШБр тримає позиції та за тиждень не віддала окупантам жодного метра.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: 3 ОШБр, БПЛА, війна, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир підрозділу “Terra” Третьої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов у етері нацмарафону повідомив, що захисники тримають позиції, але погода ускладнює роботу БПЛА".