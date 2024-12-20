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«Очень сложные условия»: что мешает Третьей штурмовой на Харьковщине (видео)

Фронт 11:30   20.12.2024
Оксана Горун
«Очень сложные условия»: что мешает Третьей штурмовой на Харьковщине (видео) Скриншот

Командир подразделения «Terra» Третьей штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов в эфире нацмарафона сообщил, что защитники держат позиции, но погода усложняет работу БПЛА.

«Враг продолжает быть очень активным, хотя погода не позволяет применять ему бронетехнику, но пехотные штурмы, к сожалению, не останавливаются. Не жалеют они свою пехоту. У нас были случаи, когда враг «стирал» до роты о Третью отдельную штурмовую бригаду. Это сто человек, если кто не знает, — рота. И враг продолжает это делать», — сообщил Волохов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Впрочем, погода мешает не только оккупантам, но и защитникам. В частности — подразделениям БПЛА (как разведывательных, так и ударных).

«Погода очень сложная, очень сложные условия, — признает командир «Terra». — Расскажу вам даже маленькую историю. Недавно шел очень сильный дождь, и никто не мог летать. И в какой-то момент враг смог провести быстрый маневр: приехала БМП и быстро высадила 11 пехотинцев. А группа Гедзика (Гедзик – это командир расчета, летающего на Mavic, разведывающих перемещение врага) — он как раз экспериментировал с технологиями, чтобы сделать так, чтобы этот вот такой Mavic мог летать в дождь. И заметил эту группу из 11 пехотинцев. Вся бригада активизировалась, активировалась артиллерия, и накат, который проводили на второй механизированный батальон, был своевременно остановлен и уничтожен. Но погода очень сильно мешает. Снег, очень короткий световой день… И такая активность врага — на самом деле, очень тяжело это делать в холод. Но россияне воюют в холод, к сожалению», — поделился военнослужащий ВСУ.

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Он подчеркнул, что 3-я ОШБр держит позиции и за неделю не отдала оккупантам ни метра.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир подразделения «Terra» Третьей штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов в эфире нацмарафона сообщил, что защитники держат позиции, но погода усложняет работу БПЛА".