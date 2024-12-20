Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт

На Харьковщине, на направлении на Боровую, противник несколько недель безуспешно и со значительными потерями пытается захватить позиции СОУ в районе села Копанки и одновременно провел серию атак на север, в направлении Лозовой и Зеленого Гая.

Об этом в обзоре ситуации на фронтах пишет эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

По его словам, в районах Лозовой и Зеленого Гая шли активные маневренные бои, и врагу удалось там продвинуться.

«До Боровой, которая является конечной целью наступления, остается около 11 км, противник за месяц продвинулся на 5 км. Контроль над Лозовой и Зеленым Гаем позволяет с фланга поддержать наступление на Боровую от Кругляковки, но противник не может прорвать украинскую оборону у Загрызово. Потеря Лозовой может угрожать этой обороне окружением», — считает эксперт.