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Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт

Фронт 21:08   20.12.2024
Елена Нагорная
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт Карта DeepState

На Харьковщине, на направлении на Боровую, противник несколько недель безуспешно и со значительными потерями пытается захватить позиции СОУ в районе села Копанки и одновременно провел серию атак на север, в направлении Лозовой и Зеленого Гая.

Об этом в обзоре ситуации на фронтах пишет эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

По его словам, в районах Лозовой и Зеленого Гая шли активные маневренные бои, и врагу удалось там продвинуться.

«До Боровой, которая является конечной целью наступления, остается около 11 км, противник за месяц продвинулся на 5 км. Контроль над Лозовой и Зеленым Гаем позволяет с фланга поддержать наступление на Боровую от Кругляковки, но противник не может прорвать украинскую оборону у Загрызово. Потеря Лозовой может угрожать этой обороне окружением», — считает эксперт.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 21:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине, на направлении на Боровую, противник провел серию атак на север, в направлении Лозовой и Зеленого Гая".