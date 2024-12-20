Эксперт: об угрозах, если плацдарм РФ у Двуречной оперативно не ликвидируют
Если российский плацдарм в районе поселка Двуречная Харьковской области не будет ликвидирован в течение ближайшей недели, противник сможет нарастить и расширить там свою группировку и угрожать ударом на Купянск с северо-запада.
Такое мнение в обзоре ситуации на фронтах высказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.
По его данным, на западном берегу Оскола на Купянском направлении врагу активными действиями пехоты удалось увеличить тактический плацдарм до 6 км фронта и углубиться почти на 2,5 км.
«344 и 350 мотострелковые полки (РФ — ред.) наращивают плотность войск на плацдарме, усиливают его минометами и бронетехникой, активно атакуют Западное, вошли в Двуречную и закрепились там… Силы обороны успешно контратаковали в районе Колесниковки и из леса к западу от села, освободив территорию 2 на 2 км», — напомнил Кевлюк.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: двуречная, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если российский плацдарм в районе поселка Двуречная не будет ликвидирован в течение ближайшей недели, противник сможет расширить там свою группировку и угрожать ударом на Купянск".