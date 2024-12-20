Эксперт: об угрозах, если плацдарм РФ у Двуречной оперативно не ликвидируют

Если российский плацдарм в районе поселка Двуречная Харьковской области не будет ликвидирован в течение ближайшей недели, противник сможет нарастить и расширить там свою группировку и угрожать ударом на Купянск с северо-запада.

Такое мнение в обзоре ситуации на фронтах высказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

По его данным, на западном берегу Оскола на Купянском направлении врагу активными действиями пехоты удалось увеличить тактический плацдарм до 6 км фронта и углубиться почти на 2,5 км.

«344 и 350 мотострелковые полки (РФ — ред.) наращивают плотность войск на плацдарме, усиливают его минометами и бронетехникой, активно атакуют Западное, вошли в Двуречную и закрепились там… Силы обороны успешно контратаковали в районе Колесниковки и из леса к западу от села, освободив территорию 2 на 2 км», — напомнил Кевлюк.