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Эксперт: об угрозах, если плацдарм РФ у Двуречной оперативно не ликвидируют

Фронт 20:25   20.12.2024
Елена Нагорная
Эксперт: об угрозах, если плацдарм РФ у Двуречной оперативно не ликвидируют Карта DeepState

Если российский плацдарм в районе поселка Двуречная Харьковской области не будет ликвидирован в течение ближайшей недели, противник сможет нарастить и расширить там свою группировку и угрожать ударом на Купянск с северо-запада.

Такое мнение в обзоре ситуации на фронтах высказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

По его данным, на западном берегу Оскола на Купянском направлении врагу активными действиями пехоты удалось увеличить тактический плацдарм до 6 км фронта и углубиться почти на 2,5 км.

«344 и 350 мотострелковые полки (РФ — ред.) наращивают плотность войск на плацдарме, усиливают его минометами и бронетехникой, активно атакуют Западное, вошли в Двуречную и закрепились там… Силы обороны успешно контратаковали в районе Колесниковки и из леса к западу от села, освободив территорию 2 на 2 км», — напомнил Кевлюк.

Читайте также: Ситуация в Двуречной: из ближайшего села выезжают люди — РВА (видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если российский плацдарм в районе поселка Двуречная не будет ликвидирован в течение ближайшей недели, противник сможет расширить там свою группировку и угрожать ударом на Купянск".