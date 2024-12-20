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Експерт: про загрози, якщо плацдарм РФ біля Дворічної оперативно не ліквідують

Фронт 20:25   20.12.2024
Олена Нагорна
Експерт: про загрози, якщо плацдарм РФ біля Дворічної оперативно не ліквідують Карта DeepState

Якщо плацдарм росіян у районі селища Дворічна Харківської області не буде ліквідовано протягом найближчого тижня, супротивник зможе наростити та розширити там своє угруповання та загрожувати ударом на Куп’янськ із північного заходу.

Таку думку в огляді ситуації на фронтах висловив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

За його даними, на західному березі Осколу на Куп’янському напрямку ворогу активними діями піхоти вдалося збільшити тактичний плацдарм до 6 км фронту та майже 2,5 км углибину.

“344 і 350 мотострілецькі полки (РФ – ред.) нарощують щільність військ на плацдармі, посилюють його мінометами й бронетехнікою, активно атакують Западне, увійшли до Дворічної й закріпилися там… Сили оборони успішно контратакували в районі Колісниківки та з лісу на захід від села, звільнивши територію 2 на 2 км”, – розповів Кевлюк.

Читайте також: Ситуація у Дворічній: із найближчого села виїжджають люди – РВА (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо плацдарм росіян у районі селища Дворічна не буде ліквідовано протягом найближчого тижня, супротивник зможе розширити там своє угруповання та загрожувати ударом на Куп’янськ".