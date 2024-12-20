Експерт: про загрози, якщо плацдарм РФ біля Дворічної оперативно не ліквідують

Якщо плацдарм росіян у районі селища Дворічна Харківської області не буде ліквідовано протягом найближчого тижня, супротивник зможе наростити та розширити там своє угруповання та загрожувати ударом на Куп’янськ із північного заходу.

Таку думку в огляді ситуації на фронтах висловив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

За його даними, на західному березі Осколу на Куп’янському напрямку ворогу активними діями піхоти вдалося збільшити тактичний плацдарм до 6 км фронту та майже 2,5 км углибину.

“344 і 350 мотострілецькі полки (РФ – ред.) нарощують щільність військ на плацдармі, посилюють його мінометами й бронетехнікою, активно атакують Западне, увійшли до Дворічної й закріпилися там… Сили оборони успішно контратакували в районі Колісниківки та з лісу на захід від села, звільнивши територію 2 на 2 км”, – розповів Кевлюк.