Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
На Харківщині, на напрямку на Борову, супротивник кілька тижнів безуспішно та зі значними втратами намагається захопити позиції СОУ в районі села Копанки та водночас провів серію атак на північ, у напрямку Лозової та Зеленого Гаю.
Про це в огляді ситуації на фронтах пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.
За його словами, в районах Лозової та Зеленого Гаю йшли активні маневрені бої, і ворогові вдалося там просунутися.
«До Борової, яка є кінцевою метою наступу, залишається близько 11 км, противник за місяць просунувся на 5 км. Контроль над Лозовою та Зеленим Гаєм дозволяє з флангу підтримати наступ на Борову від Кругляківки, але противник не може прорвати українську оборону біля Загризового. Втрата Лозової може загрожувати цій обороні оточенням», – вважає експерт.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 21:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині, на напрямку на Борову, супротивник провів серію атак на північ, у напрямку Лозової та Зеленого Гаю".