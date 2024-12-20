Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт

На Харківщині, на напрямку на Борову, супротивник кілька тижнів безуспішно та зі значними втратами намагається захопити позиції СОУ в районі села Копанки та водночас провів серію атак на північ, у напрямку Лозової та Зеленого Гаю.

Про це в огляді ситуації на фронтах пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

За його словами, в районах Лозової та Зеленого Гаю йшли активні маневрені бої, і ворогові вдалося там просунутися.

«До Борової, яка є кінцевою метою наступу, залишається близько 11 км, противник за місяць просунувся на 5 км. Контроль над Лозовою та Зеленим Гаєм дозволяє з флангу підтримати наступ на Борову від Кругляківки, але противник не може прорвати українську оборону біля Загризового. Втрата Лозової може загрожувати цій обороні оточенням», – вважає експерт.