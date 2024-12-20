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Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт

Фронт 21:08   20.12.2024
Олена Нагорна
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт Карта DeepState

На Харківщині, на напрямку на Борову, супротивник кілька тижнів безуспішно та зі значними втратами намагається захопити позиції СОУ в районі села Копанки та водночас провів серію атак на північ, у напрямку Лозової та Зеленого Гаю.

Про це в огляді ситуації на фронтах пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

За його словами, в районах Лозової та Зеленого Гаю йшли активні маневрені бої, і ворогові вдалося там просунутися.

«До Борової, яка є кінцевою метою наступу, залишається близько 11 км, противник за місяць просунувся на 5 км. Контроль над Лозовою та Зеленим Гаєм дозволяє з флангу підтримати наступ на Борову від Кругляківки, але противник не може прорвати українську оборону біля Загризового. Втрата Лозової може загрожувати цій обороні оточенням», – вважає експерт.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині, на напрямку на Борову, супротивник провів серію атак на північ, у напрямку Лозової та Зеленого Гаю".