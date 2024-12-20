Восемь КАБов скинули на Харьковщину ВС РФ — ОТУ «Харьков»

ОТУ «Харьков» проинформировало о ситуации на фронте по состоянию на 9:00 20 декабря.

«На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял авиацию. Российские оккупанты нанесли четыре авиаудара с использованием восьми КАБов, а также 54 удара дронами-камикадзе. Совершили 349 обстрелов позиций защитников Украины», — сообщила пресс-служба ОТУ «Харьков».

По данным защитников, потери ВС РФ в Харьковской области составили 92 оккупанта: 42 погибли, 50 — ранены. Также Силы обороны вывели из строя (или полностью уничтожили) 73 единицы вооружения и военной техники врага, в том числе две ББМ, четыре артсистемы и шесть единиц спецтехники. Оккупантов оставили без 102 укрытий и двух мест хранения БК.