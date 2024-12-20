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Вісім КАБів скинули на Харківщину ЗС РФ – ОТУ “Харків”

Фронт 11:51   20.12.2024
Оксана Горун
Вісім КАБів скинули на Харківщину ЗС РФ – ОТУ “Харків”

ОТУ “Харків” поінформувало про ситуацію на фронті станом на 9:00 20 грудня.

“На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію. російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням восьми КАБів, а також 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 349 обстрілів позицій захисників України”, – повідомила пресслужба ОТУ “Харків”.

За даними захисників, втрати ЗС РФ у Харківській області склали 92 окупанти: 42 загинули, 50 – поранені. Також Сили оборони вивели з ладу (або повністю знищили) 73 одиниці озброєння та військової техніки ворога, у тому числі дві ББМ, чотири артсистеми та шість одиниць спецтехніки. Окупантів залишили без 102 укриттів та двох місць зберігання БК.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУ “Харків” поінформувало про ситуацію на фронті станом на 9:00 20 грудня".