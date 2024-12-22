Пожилая женщина погибла в пожаре в частном доме в Харькове
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело погибшей 82-летней женщины, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Возгорание возникло вечером 22 декабря, в 18:45, в частном жилом доме по пер. Дипломатическом в Новобаварском районе Харькова.
Огонь охватил комнаты, перекрытия и крышу жилого дома на площади 150 м². На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшей 82-летней женщины.
Огонь тушили 17 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, жінка, женщина, огонь, погибшая, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 22:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело погибшей 82-летней женщины, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".